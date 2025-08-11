В Приморье мужчина умер после укуса пчелы

Инцидент произошел 8 августа — насекомое неожиданно укусило местного жителя, после чего ему резко стало плохо. Мужчину оперативно доставили в медицинский пункт, но во время осмотра врачей он умер. Предварительная причина смерти — анафилактический шок.

Этот случай вновь напоминает о том, насколько опасными могут быть укусы насекомых для людей с аллергией. Анафилактический шок развивается стремительно — за считанные минуты у человека падает давление и отекают дыхательные пути.

Медики рекомендуют людям с аллергией на укусы насекомых всегда носить с собой антигистаминные препараты и адреналиновый автоинъектор. Особенно важно соблюдать осторожность в конце лета, так как в этот период насекомые особенно активны.

Ранее сообщалось, что во Франции 24 человека пострадали после нападения целого роя пчел.