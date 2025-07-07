Во Франции пчелы неожиданно напали на людей

Во Франции рой пчел напал на людей, в результате чего пострадали 24 человека. Об этом случае рассказал телеканал BFMTV.

Инцидент произошел на террасе отеля в городе Орийак, расположенном в департаменте Канталь. Недалеко от гостиницы были установлены ульи. По информации источника, укусы насекомых привели к остановке сердца у одной из пострадавших женщин.

После этого происшествия местный мэр объявил о запрете ульев в центральных районах города, однако представители пчеловодческого сообщества считают этот инцидент исключительным. По их мнению, причиной агрессивного поведения пчел могла стать измененная реакция насекомых на развитие определенной породы, что могло привести к «дефектам поведения», включая склонность к нападению.

Один из пчеловодов заявил, что в указанной местности появились азиатские шершни, которые также могли спровоцировать раздражение у пчел и усилить их агрессию.

Ранее сообщалось, что в Испании 70-летний пасечник натравил пчел на полицию после остановки на дороге.