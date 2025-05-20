В России задержали обеспечивавших работу маркетплейса по продаже наркотиков в даркнете

Российские полицейские пресекли работу людей, которые обеспечивали функционирование маркетплейса по продаже наркотиков. Этим занимались сотрудники одной из IT-компаний. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ.

Правоохранителям удалось выяснить, что работа онлайн-магазина, который работает в теневом сегменте интернета и занимается торговлей наркотиками, ведется с помощью официальной IT-компании. Она обеспечивала стабильную работу маркетплейса, защищала его от взлома и блокировок. Те же самые работники компании занимались обменом криптовалюты, которая была получена в качестве платежей за наркотические средства. В результате было принято решение пресечь работу магазина.

«На территории восьми регионов полицейскими одновременно проведено 28 обысков в жилищах и коммерческих помещениях, которые использовали подозреваемые. Изъята компьютерная техника, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — указала Волк.

Были задержаны несколько человек. Семь из них были отправлены в следственный изолятор. Сейчас проводится активная работа по установлению всех причастных к незаконной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Приамурье задержали наркодилера с партией товара на 150 млн рублей. Задержание проводили сотрудники ФСБ, они изъяли у торговца наркотиками почти 10 кг синтетических наркотических средств, что составляет порядка 40 тыс. доз.