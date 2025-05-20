В Приамурье задержан дилер с почти 10 кг синтетических наркотиков

В Приамурье правоохранители задержали дилера, при котором находились синтетические наркотики весом почти в 10 кг. Перехваченная партия оценивается в районе 150 млн руб. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Издание сослалось на заявление, сделанное управлением по Амурской области Федеральной службы безопасности. Сотрудниками ФСБ был задержан 24-летний мужчина. При нем оказалась партия синтетического наркотика клефедрона весом почти в 10 кг. Это составляет порядка 40 тыс. доз. Их стоимость оценивается в 150 млн руб.

В ФСБ подчеркнули, что задержанный планировал создать канал сбыта этого наркотика. Распространять его планировалось с помощью интернета. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. За это полагается лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.

Ранее сообщалось, что сотрудницу патрульно-постовой службы Белгорода и ее бывшего коллегу задержали с крупной партией наркотиков — более шести килограммов. По данным следствия, днем женщина работала в полиции, а по вечерам занималась распространением наркотиков — мефедрона и «солей».