В Ростове-на-Дону женщина с коляской устроила дебош в лифте

На видеокамеры в Ростове-на-Дону попала жительница города с годовалым младенцем в коляске, устроившая нетрезвый скандал. Об этом инциденте сообщил новостной ресурс 5-tv.ru.

На кадрах, опубликованных порталом, видно, как женщина, пытаясь спустить коляску по ступенькам, теряет равновесие и чуть не роняет малыша. Затем, оказавшись на площадке, она безуспешно пытается открыть стеклянную дверь.

В порыве гнева она бьет кулаком по стеклу, разбивает его и, потеряв равновесие, падает вместе с коляской на осколки. В лифте женщина продолжает вести себя агрессивно, используя коляску с ребенком в качестве тарана, нанося удары по стенам кабины.

В интервью изданию россиянка созналась в содеянном и выразила надежду, что органы опеки не лишат ее родительских прав.

«Я не прошу понять или простить меня. Все будет по закону. Но я очень надеюсь, что мой ребенок останется со мной», — сказала она.

