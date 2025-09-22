Экспертиза признала невменяемой мать, убившую троих детей под Красноярском

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала 30-летнюю жительницу Канска невменяемой в момент совершения преступления. Об этом сообщило управление Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Специалисты диагностировали у женщины хроническое психическое расстройство, которое лишало ее возможности осознавать характер и опасность своих действий.

Сейчас женщина находится под стражей. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения постановления о передаче в суд. Судебным органам предстоит решить вопрос о применении принудительной меры медицинского характера в отношении женщины.

14 апреля частном доме по улице Герцена в Канске правоохранители обнаружили тела трех детей — четырехлетней девочки, девятилетнего и семимесячного мальчиков с ранениями, несовместимыми с жизнью.

Восьмилетний сын женщины остался жив и дал показания следствию. По словам ребенка, мать расправилась с тремя детьми на его глазах.

