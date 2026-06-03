В Севастополе военные отражают атаку украинских БПЛА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram -канале сообщил, что военные отражают атаку Вооруженных сил Украины на город. По его словам, работают мобильные огневые группы, которые уже сбили семь беспилотных летательных аппаратов.

Как уточнил глава региона, дроны были уничтожены в Нахимовском районе, в районе Северной стороны, а также возле Парка Победы. Развожаев добавил, что на Северной стороне в одном из садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) из-за падения обломков сбитого БПЛА загорелась крыша двухэтажного частного дома. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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