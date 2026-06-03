Охота на трассах и семь смертей: военкор рассказал о новой реальности Донбасса

Утро в Енакиево началось с похоронного звона разбитого стекла и криков — в город, который давно считался если не безопасным, то хотя бы тыловым, прилетел ударный беспилотник. Погибли семь человек. Именно с этого сообщения военкор Георгий Медведев в беседе с Argumenti.ru начал разговор о новой реальности Донбасса. Реальности, где понятие «тихий тыл» умерло окончательно и бесповоротно.

По его словам, долгое время Енакиево находилось в относительной зоне комфорта. Да, ракеты долетали, беспилотники самолетного типа тоже замечали, но это были единичные случаи, исключения. Теперь же, по словам Медведева, противник нарастил мускулы именно в сфере дроновой войны — и география атакуемых территорий поползла все дальше от линии фронта. Горловка, которая никогда не считала себя тылом, сейчас снова в штопоре эскалации: бьют по жилым домам, по маршруткам, по автобусам. Перед трагедией в Енакиево в Горловке погибла семья с двумя детьми — в Калининском районе, куда, казалось бы, смерть залетает реже всего. Макеевка и Донецк, которые выдохнули после освобождения Авдеевки и начали робко восстанавливаться, теперь снова под ежедневными ударами. Война вернулась не грохотом далеких орудий, а прицельным гулом дрона над головой.

Ключевой нерв текущего момента — не просто обстрелы, а целенаправленная охота за жизненно важной инфраструктурой. Особенно это видно на трассах. Дорога Горловка-Донецк, которую построили в объезд Ясиноватой, сокращавшая путь с двух часов до двадцати минут — сейчас усеяна сгоревшими остовами машин. Бензовозы, фуры, легковушки — все, что движется, становится мишенью. Донецкая кольцевая автодорога, трасса на Углегорск и Дебальцево — везде одна и та же картина. По мнению Медведева, это не хаотичный террор, а сознательная попытка создать гуманитарную катастрофу: отрезать города от топлива, медикаментов, продовольствия. Уже сейчас на заправках — огромные очереди, топливо расхватывают за час, где-то его нет вовсе. Ситуация напоминает 2022 год, когда Ясиноватая держалась на одной-единственной дороге, которую круглосуточно молотила артиллерия.

Разговор неизбежно упирается в детей. Как защитить их, когда даже собственная квартира — не убежище? Беспилотник бьет по жилому сектору, артиллерия накрывает спальные районы. Дети и так потеряли школу, дворы, общение — а теперь еще и не могут чувствовать себя в безопасности дома. Георгий Медведев произносит пугающе жесткую, но честную фразу: предотвратить эту жуть можно, только уничтожая тех, кто способен целиться в детей. Потому что никакой подвал не спасет, если враг ставит своей целью сам факт убийства. А автобус в Енакиево, в котором ехали семь человек (и вполне могли быть дети, которых родители отправляли подальше от фронта, в российские лагеря), — не «ошибка наведения». Это почерк.

Паники, впрочем, нет. И это важно. Все службы — МЧС, медики, спасатели — работают на пределе, рискуя собой ежесекундно. Да, страшно. Да, тяжело. Но, как подчеркивает Медведев, того хаоса, которого добивается враг, не получилось. Есть даже бытовая дисциплина: власти призывают граждан не скупать топливо впрок канистрами, потому что именно ажиотаж создает искусственный дефицит. Если заправляться по потребности — в бак, а не в цистерну — топлива хватает на всех. Сам военкор ездит на дизеле и проблем не испытывает: подъехал, залил полбака и поехал. Главное — не поддаваться панике самому.

По словам Медведева, агрессия против гражданских будет только усиливаться. Противник наращивает парк дронов, расширяет радиус поражения и, главное, демонстрирует полное отсутствие каких-либо ограничений — ни моральных, ни тактических. Для тех, кто работает с картами и командует боями, прогнозы оставят профессионалам. Но для жителей Горловки, Донецка, Енакиево, Макеевки реальность проста: война пришла туда, где ее меньше всего ждали. И единственный способ выжить — не терять человеческое лицо, продолжая работать, помогать друг другу и не давать врагу того, чего он хочет больше всего: всеобщей истерики.

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