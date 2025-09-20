В столице осудили водителя, открывшего огонь из пистолета

Столичный суд приговорил предпринимателя Алексея Кондрашова, занимающегося грузоперевозками, к 15 суткам административного ареста за стрельбу из пистолета во время дорожного конфликта. Об этом говорится в материалах дела, поступивших в распоряжение ТАСС .

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («мелкое хулиганство») и постановил направить в спецприемник для отбывания наказания.

Инцидент произошел вечером 10 сентября 2025 года. Кондрашов из охолощенного пистолета Retay PT23 (калибр 9 мм) произвел несколько выстрелов по автомобилю черного цвета с номером, начинающимся на «666». После изъятия оружия мужчина вел себя агрессивно, нецензурно выражался и отказался подчиняться полицейским.

На суде бизнесмен признал вину и выразил раскаяние. По его словам, конфликт начался после того, как другой водитель перегородил ему дорогу, кричал оскорбления и провоцировал аварийные ситуации. Когда Кондрашов вышел из машины, оппонент направил автомобиль прямо на него. В состоянии аффекта предприниматель открыл огонь из шумового оружия, после чего второй участник конфликта скрылся.

