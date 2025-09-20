В Подмосковье произошла массовая драка со стрельбой
В подмосковном Раменском произошел инцидент со стрельбой во время конфликта между группами молодых людей.
Как сообщили в МУ МВД России «Раменское», драка группы молодых людей произошла на парковке у жилого дома на улице Гурьева. По предварительным данным, один из участников конфликта произвел выстрел в сторону оппонентов из сигнального пистолета, после чего все участники скрылись с места происшествия.
Полиции удалось установить и задержать одного из участников инцидента — 15-летнего жителя Москвы. Отмечается, что в ходе разбирательств никто не пострадал.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию остальных участников конфликта.
