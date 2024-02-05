В Ступино спасли жителя, который не мог выбраться из собственного гаража

В Ступино спасатели поисково-спасательного поста 334-й ПСЧ ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли одному из жителей, который попал в ловушку в собственном гараже и не мог выбраться.

Инцидент произошел на территории гаражного кооператива ГСК-2/5. У одного из владельцев не получилось самостоятельно открыть металлическую дверь. В результате мужчина был заблокирован в гараже.

Житель позвонил в службу «112», и на место незамедлительно выехали спасатели. Специалисты обнаружили, что снаружи дверь гаража закрыта на висячий замок. Используя специальный инструмент, они сняли замок и открыли дверь. Помощь медиков жителю не потребовалась.