В упавшем в Вашингтоне самолете находились российские чемпионы мира по фигурному катанию

Стало известно, что в разбившемся в аэропорту Вашингтона самолете находились двое российских спортсменов Наумов и Шишкова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ТАСС.

Наумов и Шишкова когда-то были чемпионами мира по фигурному катанию в паре, они также входили в российскую сборную. Они находились на борту авиалайнера, который рухнул в реку Потомак после столкновения с военным вертолетом. Они еще в 1998 году завершили свою спортивную карьеру и переехали в США. Вместе с ними на борту лайнера находился их сын Максим, который также занимался фигурным катанием и выступал на чемпионате США, проходившем в Канзасе.

По данным властей США, никто из тех, кто находился на борту пассажирского самолета, не выжил. Пока из реки извлекли 19 тел погибших.

Ранее стало известно, что авиакатастрофа могла произойти по вине диспетчера. Он не дал команды изменить курс пилотам вертолета, которые заметили самолет и хотели избежать столкновения.