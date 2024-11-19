Генерал Попов рассказал, к чему приведут удары ракетами ATACMS по России
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Если Украина получила официальное разрешение от США, Франции и Великобритании использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов вглубь России, то это может кардинально изменить ход украинского конфликта.
Такое мнение в интервью «МК» высказал заслуженный летчик генерал-майор Владимир Попов.
После разрешения ВСУ использовать дальнобойное оружие, под ударом могут оказаться российские регионы, близкие к Украине, например, Московская область.
Ответная реакция со стороны России будет зависеть от целей противника, отметил эксперт.
Так, если будет атакован мост или нефтеперерабатывающий завод, то в ходе конфликта почти ничего не изменится. Но если из-за ударов будет нарушено электроснабжение Москвы, то тактика может измениться. Например, ответный удар будет нанесен не по подстанциям на территории Украины, а по самим станциям, включая атомные.
«Если Москва останется без света больше, чем на пару дней, то «стоит ожидать сначала предупредительных выстрелов ядренбатонами, а потом уже стрелки часов ядерного апокалипсиса встанут на нули», — сказал Попов.
Но жесткие решения все же будут откладываться до вступления в должность президента США Дональда Трампа, то есть до 20 января 2025 года.
Но у Киева ограниченные возможности для того, чтобы атаковать глубинные территории России, заключил собеседник издания.
Ранее Зеленский анонсировал использование дальнобойных дронов и ATACMS.