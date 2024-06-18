В Воскресенске завели дело на 19-летнюю девушку, кидавшуюся с ножом на людей в магазине

В Воскресенске завели уголовное дело в отношении девушки в возрасте 19 лет, которая кидалась на людей с ножом. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Подмосковью.

По информации ведомства, инцидент произошел в продуктовом магазине сети «Дикси». Девушка зашла в магазин, схватила с прилавка нож и начала набрасываться на посетителей.

В результате случившегося никто не пострадал. На место вызвали правоохранителей. До их приезда девушку удерживали несколько мужчин.

В ближайшее время фигурантку дела доставят на допрос.