Пентагон рекомендовал Незалежной меньше полагаться на БПЛА при разведке и больше применять для этого наземные силы. Об этом сообщает газета Washington Post .

Отмечается, что ВСУ положительно отреагировали на призыв.

Уточняется, что также в Пентагоне считают, что украинской армии следует вести огонь на «наиболее важных целях».

Добавляется, что с начала украинского конфликта выпущено два миллиона снарядов Североатлантического альянса. Таким образом, Киев уже почти полностью потратил западные запасы.