В сети появились кадры пожаров в Киеве после атаки российских ракет и «шахедов»

Минувшей ночью Киев пережил мощную атаку с применением российских ракет и беспилотных летательных аппаратов типа «шахед». В интернете распространяются кадры, запечатлевшие крупные пожары, охватившие город в результате ударов, сообщила газета «Страна».

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, возгорания зафиксированы в разных районах столицы. В Соломенском районе пламя охватило квартиры на двух верхних этажах (четвертом и пятом) пятиэтажного жилого дома.

В Оболонском районе в девятиэтажке загорелись балконы, расположенные на четырех разных этажах. В Святошинском районе крупный пожар возник в нежилом строении, использовавшемся для хранения лакокрасочной продукции.

Данные о наличии пострадавших в настоящее время уточняются.

Ранее сообщалось, что Киев попал под массированный удар «Гераней» и баллистических ракет.