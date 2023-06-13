Власти Египта рассказали о дальнейшей судьбе акулы, которая съела россиянина

Этот инцидент привлек внимание местных чиновников. Рыбаки поймали акулу, а специалисты сумели извлечь руки, тело и голову погибшего из желудка хищника. Об этом сообщает Daily Mail.

Интерес к происшествию привел к необычному решению властей – акулу планируют мумифицировать и выставить в морском музее Хургады. Власти уверяют, что случай нападения акулы на туриста в этом году был единственным, зафиксированным в стране.

Первоначально ученые планировали изучить хищника и затем освободить его, действуя с максимальной гуманностью. Однако, к моменту, когда акулу изъяли у рыбаков, она уже не подавала признаков жизни.

Это необычное решение вызвало различные реакции в социальных сетях. Одни считают, что мумификация акулы и ее выставление в музее помогут привлечь внимание к проблеме безопасности на морских курортах и повысить осведомленность туристов о местных опасностях. Другие высказывают опасения относительно нравственной стороны этого решения. Многие недоумевают, почему власти задумываются о судьбе акулы, ведь в большинстве стран такую рыбу принято сразу умерщвлять для предотвращения новых нападений.