Подразделения группировки «Восток» отразили атаку украинской армии, в итоге была уничтожена сила войск, два танка и три бронеавтомобиля. Военный эксперт Виктор Литовкин объяснил, почему армии Незалежной не в силу пробить российскую оборону. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, ВСУ наступают как обреченные, поскольку у них не имеется прикрытия с воздуха, авиатехники, даже войсковое ПВО всего лишь зарождается, даже бронетехника открытая.

Эксперт пояснил, что все вышесказанное свидетельствует о том, что украинские войска обречены на катастрофу.