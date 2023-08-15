Военный эксперт Подберезкин определил срок истощения военной помощи Украине
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По словам военного эксперта Алексея Подберезкина, оружие и техника на западных военных складах постепенно идет к истощению, к началу следующего сезона они опустеют. в связи с чем ими не поднимается тема мирных переговоров. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что возобновление также идет медленно, поскольку месячное производство американских боеприпасов расстреливается за день.
По мнению эксперта, для налаживания производства необходимо минимум полгода, поэтому не исключено, что в данный промежуток времени они могут просить перемирия.