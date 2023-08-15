Военный обозреватель Баранец заявил об уничтожении 25% западного вооружения на Украине

По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, предварительные результаты боевых действий в зоне спецоперации свидетельствуют, что военный ресурс Незалежной почти исчерпан. Военный обозреватель Виктор Баранец пояснил, какой объем военной техники и вооружения потеряно Киевом за время СВО и когда страна полностью исчерпает собственный военный ресурс. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, у военного ресурса Незалежной три составляющих: советское оружие, вооружение Североатлантического Альянса и оружие государств-союзников Украины.

Эксперт подчеркнул, что за время проведения спецоперации все ресурсы серьезно потрепаны. Так, уничтожено 80% советского оружия, четверть оружия западных стран, а также примерно треть вооружения испорчены, но они подлежат ремонту.

По его мнению, в настоящее время на территории Незалежной производится не более 10% оружия для собственной армии.

Баранец подчеркнул, что о сроках полного исчерпания вооружения сказать сложно, поскольку Запад планирует поставлять его до 2026 года.