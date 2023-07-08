Вокзал Коломны продолжает работать в штатном режиме

Центральный проход на вокзал Коломны временно закрыт в связи с подтоплением территории, однако работа не остановлена. Люди могут попасть в здание с торца через служебный проход. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства дорожной инфраструктуры и транспорта Подмосковья.

Железнодорожники организовали информирование и сопровождение пассажиров. При этом движение поездов по станции не прервалось.

Из-за прохождения грозового фронта на ряде участков Казанского направления электрички дальних маршрутов с 19:00 до 20:50 следовали со снижением скорости. В результате ряд поездов в сторону Москвы и области курсировали с опозданием. МЖД принимает все необходимые меры для стабилизации графика движения поездов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что все службы переведены на усиленный режим работы в округах, где прошел ливень.