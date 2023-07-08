Андрей Воробьев: все службы переведены на усиленный режим работы в округах, где прошел ливень

Все городские службы населенных пунктов, на которые обрушился ливень, работают в усиленном режиме. Специалисты стараются как можно быстрее ликвидировать последствия непогоды. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона рассказал о ситуации в Коломне. По его словам, в городе затопило улицы Гагарина, Октябрьской Революции и Девичье Поле, а также площадь у железнодорожной станции «Голутвин». На месте работают пятьдесят восемь человек и двадцать две единицы техники.

«Несколько населенных пунктов остались без электричества – стараемся как можно скорее устранить аварии», - сообщил Воробьев.

Он отметил, что городской вокзал работает в штатном режиме, но попасть в него пока можно только через служебный проход с торца здания – центральный проход временно закрыли из-за подтопления. Движение поездов не прерывалось.

Воробьев также рассказал о ситуации в Красногорске. Там сотрудники коммунальных служб уже ликвидировали подтопления в Павшинской пойме. Ситуация в остальных районах города на контроле.

«Дорожные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы в тех округах, где прошел ливень. Главы также контролируют ситуацию», - заключил губернатор.

Ранее глава региона призвал жителей к осторожности в связи с неблагоприятными погодными условиями.