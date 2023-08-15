Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины

Безопасность
©РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: [©РИА Новости/Евгений Биятов]

Сегодня,15 августа, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Сигнал тревоги прозвучал практически одновременно во всех регионах страны в 15:25 по московскому времени.

Причины объявления воздушной тревоги и подробности этой ситуации пока остаются неизвестными. Напомним, что в Минобороны РФ заявляли о нанесении ударов в рамках специальной военной операции по военным объектам и инфраструктуре Украины.

Актуально