Враг рвется к Москве: второй дрон сбит ПВО в Павлово-Посадском городском округе

В Павлово-Посадском городском округе Московской области под утро понедельника, 18 ноября, силами ПВО ликвидирован еще один украинский беспилотник, проинформировал в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил столичный градоначальник, вражеский беспилотник летел в сторону Москвы.

«Силами ПВО Минобороны в Павлово-Посадском городском округе сбит один беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Обошлось без пострадавших. В настоящее время на месте находятся подмосковные экстренные службы.

Ранее сообщалось, что вражеский беспилотник был сбит силами ПВО в Раменском городском округе Подмосковья. Вражеская техника летела в направлении российской столицы.