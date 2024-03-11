Пожарные ликвидировали открытое горение на складе со стройматериалами в Подмосковье
Фото: [t.me/mchs_official]
Открытое горение на сладе со строительными материалами в подмосковном Раменском ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России.
Пожар в нежилом здании в поселке Родники произошел сегодня утром. Общая площадь возгорания составила 970 квадратных метров.
Тушение осложняло то, что произошла разгерметизация контейнера с ГСМ, также у горящего склада обрушилась кровля.
По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Раменская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося.