Российские войска отбили три попытки украинских военных пересечь границу в районах населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое в Курской области, сообщили в ежедневной сводке Министерства обороны о ситуации в регионе.

Атаки были отбиты при поддержке армейской авиации и артиллерийского огня.

Украинские силы потеряли до 50 человек убитыми и ранеными, пять танков, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, два автомобиля и две инженерные машины разграждения. Кроме того, в течение последних суток российские военные отбили контратаку ВСУ в направлении Обуховки и сорвали две попытки атак в направлении Камышевки и Борок.

В Минобороны также сообщили об ударах по украинским подразделениям. В Курской области удары были нанесены по позициям восьми бригад в районах населенных пунктов Борки, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Косица, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Николаево-Дарьино, Покровский, Успеновка. В Сумской области удары были нанесены в районах населенных пунктов Белополье, Глухов, Журавка, Ободы, Кондратовка, Катериновка, Речки, Степановка, Сумы, Павловка, Пустогород и Хотень.

Общие потери украинских подразделений за сутки составили 300 человек. Уничтожены 34 единицы бронетехники, а также артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы, две инженерные машины разграждения и восемь автомобилей.

Ранее сообщалось, что украинские войска начали использовать БПЛА с термитными зарядами.