«Взрослые» игры с ребенком: уголовное дело возбуждено против петербуржца за связь с 14-летней

В Колпинском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении развратных действий и вступлении в половую связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Об этом 19 сентября сообщила «Фонтанка».

По информации издания, поводом для возбуждения дела стало обращение директора одного из Центров содействия семейному воспитанию в правоохранительные органы. Женщина заявила о том, что молодой человек на протяжении шести месяцев поддерживал интимную связь с 14-летним подростком, встречи происходили в квартире подозреваемого.

В настоящее время задержанный находится под стражей и ожидает решения суда об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что за секс с несовершеннолетней у «Голубой лагуны» россиянину дали 16 лет колонии.