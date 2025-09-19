За секс с несовершеннолетней у «Голубой лагуны» россиянину дали 16 лет колонии

В пресс-службе Кемеровского районного суда проинформировали, что мужчина, которого подозревали в насильственных сексуальных действиях по отношению к несовершеннолетней, во время судебного заседания отказался признаваться в содеянном, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Мужчина уверял, что его оклеветали.

По информации пресс-службы, инцидент произошел в Кемерово возле карьера «Голубая лагуна». Сотрудники правоохранительных органов собрали достаточное количество улик и показаний, чтобы доказать вину мужчины. Суд признал его виновным и назначил 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В пресс-службе отметили, что после освобождения кузбассовец обязан находиться под ограничением свободы на протяжении 1,5 лет. Согласно версии следствия, пострадавшая направлялась в сторону карьера с подругами. По дороге они встретили компанию молодых людей, в которой находился брат одной из девушек. Они решили отдыхать вместе. Молодые люди употребляли спиртные напитки. Обвиненный предложил девушке прогуляться, поэтому они ушли далеко от компании.

