Wall Street Journal: США готовы предоставить Украине снаряды с обедненным ураном

Белый дом собирается одобрить поставку Украине снарядов с обедненным ураном, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Этими боеприпасами американцы намерены оснастить танки Abrams, которые передадут Киеву.

При этом единой точки зрения на этот счет в Белом доме нет. Некоторые должностные лица опасаются, что за такой шаг Вашингтон раскритикуют, так как снаряды с обедненным ураном представляют опасность для здоровья людей и экологии.

В марте Великобритания объявила о готовности передать киевскому режиму вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана.

Использование радиоактивных боеприпасов грозит заражением местности и может привести к жертвам среди мирного населения. США применяли подобные снаряды при бомбардировках Югославии и Ирака.