WP: эксперты сильно обеспокоены противостоянием федерального центра и властей Техаса на границе США

Тот факт, что национальная гвардия в штате Техас захватила участок границы между Соединенными Штатами и Мексикой, приводит в ужас аналитиков. Об этом сообщило издание The Washington Post.

Нацгвардейцы перекрыли участок границы на протяжении 4 километров в районе города Игл-Пасс. Они ограничили туда доступ сотрудникам федеральной пограничной службы. По утверждению правительства Техаса, это сделано с целью закрыть канал нелегальной миграции. Эксперты заявили, что не припомнят подобного шага, когда представители федерального правительства не допускались бы на какую-либо территорию под юрисдикцией Вашингтона. Данная ситуация обрекает людей на риск вооруженного противостояния.

«Это создает потенциально опасную ситуацию, когда пограничный патруль сталкивается с вооруженными подразделениями национальной гвардии», - высказался профессор права в Университете Джорджа Мейсона Илья Сомин.

Аналитики также отметили, что такой шаг говорит о попытке штата восстановить свои права и ограничить в них федеральный центр. Всему виной они назвали амбиции губернатора Техаса.

Ранее Илон Маск обвинил Белый дом в содействии нелегальным мигрантам. По утверждению бизнесмена, Байден поощряет поток мигрантов в страну, не депортируя их из Соединенных Штатов.