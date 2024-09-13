В течение ночи киевский режим предпринял попытку осуществить очередную террористическую атаку с использованием БПЛА самолетного типа на объектах в России. Об этом сообщило Минобороны России.

Дежурные силы ПВО смогли нейтрализовать 20 украинских беспилотников.

Восемь были сбиты в Брянской области, четыре — в Белгородской, три — в Курской, по два — в Смоленской и Орловской областях, один — в Калужской области.

Ранее публицист Холмогоров заявил, что на проделки альянса руками Украины необходимо жестко отвечать.