За ночь 20 украинских БПЛА сбили над субъектами РФ
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В течение ночи киевский режим предпринял попытку осуществить очередную террористическую атаку с использованием БПЛА самолетного типа на объектах в России. Об этом сообщило Минобороны России.
Дежурные силы ПВО смогли нейтрализовать 20 украинских беспилотников.
Восемь были сбиты в Брянской области, четыре — в Белгородской, три — в Курской, по два — в Смоленской и Орловской областях, один — в Калужской области.
Ранее публицист Холмогоров заявил, что на проделки альянса руками Украины необходимо жестко отвечать.