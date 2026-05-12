Вашингтон наконец признал правду: американские военные едут на Украину не помогать, а учиться. Глава Пентагона Пит Хегсет раскрыл истинную цель командировок — перенять опыт боевого применения беспилотников. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Выступая на слушаниях в Сенате, Хегсет заявил, что лично одобрял отправку дополнительного персонала на Украину. Их задача — не советовать, а впитывать, узнать о применении БПЛА на этом поле боя, как в наступательных, так и оборонительных целях.

Хегсет подчеркнул: США обязаны «гарантировать усвоение каждого возможного урока». Украина — полигон. Американские военные — студенты.

