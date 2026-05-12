«Зима вернулась»: на Югру обрушилась снежная буря, побившая рекорд 1939 года

Май в Югре превратился в январь. На Ханты-Мансийский автономный округ обрушилась снежная буря, какой не видели почти век. Местные жители, уже убравшие лыжи, в шоке перекапывают сугробы. Синоптики фиксируют: побиты рекорды 1939 года. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Минувшие выходные, 9 и 10 мая, Ханты-Мансийск утопал в снегу. В субботу выпало 29,7 миллиметра осадков — это вдвое больше предыдущего максимума 2000 года. Но главный сюрприз ждал в воскресенье: ещё 15,3 миллиметра, и этот показатель перекрыл достижение 1939 года. То есть 86 лет назад такой метели не было, и вот теперь она накрыла регион.

Для сравнения: месячная норма осадков в мае для этих мест составляет около 35–40 мм. А тут за два дня выпало почти полторы нормы. Ветер валил деревья, видимость на трассах стремилась к нулю. Коммунальщики работали в авральном режиме, а водители бросали машины прямо на дорогах.

В соцсетях жители ХМАО делятся кадрами настоящего снежного апокалипсиса. Люди всерьез опасаются за огороды и дачи — снег может побить цветущие сады. Синоптики предупреждают: холодная аномалия задержится еще на несколько дней.

