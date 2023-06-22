«Застряла головой в лестнице»: женщину, попавшую в затруднительное положение, спасли в Подмосковье

Спасатели освободили женщину в селе Рахманово, голова которой застряла в деревянной лестнице, ведущей на второй этаж частного дома. Об этом сообщили в ГКУ МО «Мособлпожспас».

Выяснилось, что инцидент произошел накануне. Женщина, спускаясь со второго этажа, поскользнулась и при падении угодила головой между поворотной площадкой и ступенью. А в единую службу экстренных вызовов обратились родственники пострадавшей.

Заместитель начальника части Андрей Киселев рассказал, что работники противопожарно-спасательной службы оказали психологическую помощь пострадавшей и успокоили ее, объяснив, как они будут действовать. Они демонтировали две ступени, тем самым смогли освободить голову женщины.

Ранее также стало известно, что подмосковные спасатели помогли подростку, застрявшему в лестнице заброшенного здания.