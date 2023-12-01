Президент Украины сообщил о начале новой фазы конфликта с РФ

Летнее контрнаступление закончено, а боевые действия зимой будут сопряжены с большими трудностями.

Украинский лидер заявил, что контрнаступление не удалось из-за серьезного недостатка у ВСУ вооружений и боеприпасов. Наступающая зима говорит о завершении предыдущего этапа и начале нового. Теперь боевые действия могут быть заметно затруднены.

«Война с Россией вступила в новую стадию», - указал он в своем микроблоге.

При этом Владимир Зеленский подчеркнул, что он не удовлетворен текущим положением дел. Тем не менее, Украина не планирует сдаваться на милость России.