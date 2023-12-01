Зеленский выступил за строительство сплошной оборонительной линии от Донбасса до запада Украины

На территории подконтрольной Киеву части Запорожской области состоялось совещание, на котором обсудили строительство сплошной обороны. Ее полоса будет простираться от территорий Донбасса до западных украинских регионов. Новость об этом появилась в микроблоге украинского президента.

«Это авдеевское, марьинское, купянско-лиманское направления, а также приграничные регионы, граничащие с Россией и Белоруссией», - заявил Владимир Зеленский.

Он добавил, что оборонительные позиции разместят на основных рубежах, которые сейчас занимают ВСУ. Для этого предстоит построить большое количество полевых укреплений и опорных пунктов.