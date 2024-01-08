Когда украинский президент говорит о том, что российской армии ничего не удалось добиться за весь прошедший год, он откровенно лжет. ВСУ потеряли контроль над рядом городов в течение 2023 года.

Владимир Зеленский ранее в своем интервью зарубежным СМИ заявил, что российская армия за целый год не сумела овладеть ни одним крупным украинским городом. Эти слава раскритиковал глава Донецкой народной республики. Он напомнил, что за прошлый город были освобождены такие города как Соледар и Артемовск.

«Послушайте, не считать Артемовск крупным? Ну да, Киев не удалось в этом году освободить, хотелось бы, чтобы уже и он был освобожден», - указал Денис Пушилин.

Его слова привели РИА Новости. По мнению Пушилина, этот успех ВС РФ стали залогом дальнейших поражений украинских войск.