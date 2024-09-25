Желающих пройти службу по контракту ждут различные льготы

Жители региона, желающие пройти военную службу по контракту, могут рассчитывать на множество различных льгот — не только для себя, но и для членов семьи.

Так, дети военнослужащих могут поступить на бюджет в лучшие вузы страны, получить бесплатное питание в школе, бесплатно отдохнуть в оздоровительном лагере. Семьи бойцов могут оформить льготную ипотеку.

Также военные могут рассчитывать на получение статуса ветерана боевых действий. Им полагается единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона, которая составляет не менее 800 тысяч рублей. При выполнении боевых задач в зоне проведения СВО можно получить дополнительные выплаты.

В Подмосковье продолжает работу областной пункт отбора на военную службу по контракту. Он расположен на Восточном шоссе, вл. 2 в Балашихе. Также информацию о прохождении службы по контракту можно получить по телефону 8 (495) 990-77-77 и на сайте.