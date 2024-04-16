Жилой дом вспыхнул рано утром в Наро-Фоминске

Пожар произошел в жилом доме на Левобережной улице в Наро-Фоминске, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о возгорании поступили спасателям сегодня около шести часов утра, сказали в главке. К тушению привлекли одиннадцать человек и три единицы техники.

Других подробностей происшествия не приводится. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в Воскресенске погибли шесть человек — двое взрослых и четверо детей. Еще двоим несовершеннолетним удалось спастись. Возбуждено уголовное дело.