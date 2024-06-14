Жилой дом загорелся этим утром под Истрой

Этим утром в деревне Давыдовское под Истрой загорелся жилой дом, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о пожаре на Дачной улице поступили спасателям в 08:26. Спустя почти полтора часа огонь был полностью ликвидирован.

К тушению привлекали семь человек и две единицы техники. Как уточнили в главке, в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на автодороге в Наро-Фоминске загорелся грузовик.