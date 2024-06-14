Грузовик загорелся на автодороге в Наро-Фоминске

Кабина большегруза загорелась на ходу в подмосковном Наро-Фоминске, передает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел недалеко от деревни Плесенское. На место оперативно прибыли работники 278-й пожарно-спасательной части.

Как рассказала замначальника части Людмила Сидорова, кабина грузовика была полностью охвачена огнем, кроме того, пламя частично перебросилось в моторный отсек.

Возгорание было ликвидировано. Водитель фуры выжил. Он успел покинуть машину до приезда спасателей. Мужчине не понадобилась помощь медиков.

Ранее сообщалось, что работники «Мособлпожспаса» освободили из запертого автомобиля годовалого ребенка.