Жилой дом загорелся этой ночью в Подольске

Этой ночью на Домодедовском шоссе в Подольске загорелся частный дом, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о возгорании поступили спасателям в 01:35. Спустя два с половиной часа огонь был полностью ликвидирован, уточнили в ведомстве.

К тушению привлекали одиннадцать человек и три единицы техники. В результате пожара, по данным областного главка МЧС, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Воскресенске сгорел жилой дом, погибли шесть человек, в том числе четверо детей.