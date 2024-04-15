Жилой дом загорелся этой ночью в Подольске
Фото: [Управление МЧС России по Московской области]
Этой ночью на Домодедовском шоссе в Подольске загорелся частный дом, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Сведения о возгорании поступили спасателям в 01:35. Спустя два с половиной часа огонь был полностью ликвидирован, уточнили в ведомстве.
К тушению привлекали одиннадцать человек и три единицы техники. В результате пожара, по данным областного главка МЧС, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Воскресенске сгорел жилой дом, погибли шесть человек, в том числе четверо детей.