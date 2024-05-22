Жилой дом загорелся ночью в деревне под Наро-Фоминском

Жилой дом вспыхнул этой ночью в подмосковном Наро-Фоминске, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о пожаре в деревне Тишково поступили спасателям около четырех часов утра. К тушению привлекали свыше десяти человек и три единицы техники.

Информация о пострадавших не поступала. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что в СНТ «Луч» в Лотошино загорелась иномарка, спасателям удалось предотвратить распространение огня на жилые постройки.