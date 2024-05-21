Загоревшийся автомобиль чуть не стал причиной крупного пожара в подмосковном СНТ

Загоревшийся автомобиль чуть не стал причиной крупного пожара в садовом товариществе «Луч» в Лотошино, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Как рассказала командир отделения 205-й пожарно-спасательной части Алексей Давыдов, рядом с СНТ загорелась иномарка. Когда спасатели прибыли на место, то большой участок поля вокруг автомобиля уже выгорел. Чтобы не допустить распространения пожара, спасатели оперативно ликвидировали горение машины и травы вокруг нее.

Известно, что в результате ЧП пострадал водитель иномарки. С ожогами и травмами мужчину госпитализировали.

Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли собаку, которая застряла под лестничным пролетом в подъезде жилого дома.