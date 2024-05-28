Человек пострадал при пожаре в квартире в Люберцах
Фото: [Управление МЧС России по Московской области]
Квартира загорелась этой ночью в подмосковных Люберцах, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Сведения о возгорании в деревне Мотяково поступили спасателям в 02:41. На ликвидацию последствий пожара понадобилось более двух часов.
К тушению привлекали свыше десяти человек и три единицы техники. В главке уточнили, что в результате происшествия пострадал один человек.
Ранее сообщалось, что на автостоянке в подмосковных Мытищах сгорели девять автомобилей.