Человек пострадал при пожаре в квартире в Люберцах

Квартира загорелась этой ночью в подмосковных Люберцах, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о возгорании в деревне Мотяково поступили спасателям в 02:41. На ликвидацию последствий пожара понадобилось более двух часов.

К тушению привлекали свыше десяти человек и три единицы техники. В главке уточнили, что в результате происшествия пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что на автостоянке в подмосковных Мытищах сгорели девять автомобилей.