Житель Кабардино-Балкарии устроил пожар в мечети по зову внутренних голосов

ЧП произошло в селении Чегем Второй, об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление регионального Духовного управления мусульман. Злоумышленник является психически неуравновешенным человеком, вдобавок он был в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали по горячим следам.

После задержания виновный стал утверждать, что действовал по подсказке внутренних голосов, именно они приказали ему, что религиозные книги нужно сжечь. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины.