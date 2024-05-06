В Пермском крае задержали 26-летнего жителя Подмосковья, который изрезал ножом попутчика в поезде Москва — Владивосток, пишет РЕН ТВ .

По информации издания, инцидент произошел в пятницу. Потерпевший получил не менее десяти ударов в различные части тела. Его доставили в больницу.

Нападавшего передали полицейским. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Московской области убило током мужчину, который залез в трансформаторную будку недалеко от АЗС.