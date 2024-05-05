В подмосковном Наро-Фоминске от удара током погиб 33-летний мужчина, пишет «Московский комсомолец» .

По информации издания, ЧП случилось накануне рядом с автозаправочной станцией. Известно, что мужчина сам зачем-то залез в трансформаторную будку.

Приятель погибшего обратился к сотрудникам ближайшей АЗС, чтобы те вызвали скорую помощь. Однако мужчина скончался до приезда медиков. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на обочине дороги недалеко от коттеджного поселка в Подмосковье нашли труп младенца.