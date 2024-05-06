Житель Подмосковья пойдет под суд за двойное убийство и похищение человека

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело против 39-летнего жителя Подмосковья, который обвиняется в двойном убийстве и похищении человека, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Первое преступление произошло в начале апреля в лесополосе на территории столицы. Обвиняемый дважды выстрелил в своего знакомого, а затем закопал его труп.

Кроме того, до этого обвиняемый согласился за вознаграждение убить одного из собственников коммерческой фирмы. Для этих целей злоумышленник создал ОПГ, куда привлек своих знакомых. В январе 2022 года члены преступной группы похитили потерпевшего, задушили его и закопали тело.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья набросился с ножом на попутчика в поезде дальнего следования.