Жителей Подмосковья призывают избежать поездок на определенных автобусных маршрутах

Безопасность

Фото: [Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО]

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья рассказали, на каких автобусных маршрутах в связи со сложившейся ситуацией стоить воздержаться от поездок.

Отмечается, что в основном ограничения касаются городских округов Серпухов и Коломна. Также маршрут № 359 «Пущино — Москва» временно довозит пассажиров только до Серпухова.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей региона выполнять все требования работников правоохранительных органов.

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