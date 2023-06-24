Жителей Подмосковья призывают избежать поездок на определенных автобусных маршрутах
Фото: [Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья рассказали, на каких автобусных маршрутах в связи со сложившейся ситуацией стоить воздержаться от поездок.
Отмечается, что в основном ограничения касаются городских округов Серпухов и Коломна. Также маршрут № 359 «Пущино — Москва» временно довозит пассажиров только до Серпухова.
Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей региона выполнять все требования работников правоохранительных органов.